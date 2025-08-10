Bahia perde para o Corinthians no jogo de ida das quartas do Brasileirão Feminino
Foto: Letícia Martins / EC Bahia.O Bahia saiu atrás nas quartas de final do Brasileirão A-1 Feminino ao perder por 2 a 1 para o Corinthians, nesta sexta-feira (9), em Aracaju. O placar foi aberto aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Gi Fernandes aproveitou rebote da goleira Yanne para marcar. No segundo tempo, o Bahia buscou o ataque e chegou ao empate aos 38 minutos. Wendey recebeu na ponta esquerda e rolou para Rhaizza finalizar no centro da área. Mas, aos 51 minutos, no último lance do jogo, Gabi Zanotti aproveitou a pressão corintiana e fez o segundo, garantindo a vantagem paulista para o confronto de volta. A decisão da vaga será na próxima sexta-feira (15), na Arena Pacaembu, em São Paulo.
