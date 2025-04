Bahia perde para o Cruzeiro e encerra invencibilidade de 12 jogos Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia perdeu para o Cruzeiro no Mineirão nesta quinta-feira... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 00h06 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia perdeu para o Cruzeiro no Mineirão nesta quinta-feira (17) e encerrou a invencibilidade que durava 12 jogos. A última derrota do Bahia havia sido contra Jacuipense, na partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano. O placar de 3×0 para a Raposa traduziu a dominância do time mineiro. O Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a partida e o futuro do Bahia no campeonato!

