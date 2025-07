Bahia pode bater recorde de jogos em 2025 e zagueiro David Duarte valoriza pausa: “Foi fundamental” Foto: Rafael Rodrigues / E.C BahiaDepois de disputar 44 partidas no primeiro semestre, o Bahia... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues / E.C BahiaDepois de disputar 44 partidas no primeiro semestre, o Bahia se prepara para uma nova maratona no restante da temporada. O time já tem, no mínimo, mais 31 jogos garantidos até o fim do ano, e esse número pode subir para até 47 caso avance nas competições eliminatórias. No cenário mais extremo, o Tricolor pode fechar o ano com 91 partidas, o que seria um recorde na história do clube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Baile da Independência celebra Walmir Lima no Campo Grande nesta quinta-feira (3)

Demolição de casarão histórico atinge casa vizinha no Barbalho; moradora relata prejuízos

Retomada de voos Salvador–Panamá reforça projeção internacional da capital, diz Ana Paula Matos