Bahia reage e arranca empate com o Fortaleza no Castelão Foto: Rafael Rodrigues/ECBahiaEm jogo movimentado e com gols anulados, Fortaleza e Bahia empataram em 1... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/ECBahiaEm jogo movimentado e com gols anulados, Fortaleza e Bahia empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (19), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza, justamente contra o Bahia, clube que dirigiu em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 25 milhões neste sábado (19)

Antonia Fontenelle é acusada de racismo após ataques contra a deputada Erika Hilton

Colisão entre veículos deixa dois mortos e cinco feridos na BA-120, em Valente