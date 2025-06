Bahia realiza segundo dia de treinos com foco tático e orientação de Rogério Ceni Foto: Divulgação/EC BahiaO Bahia deu sequência à preparação para a retomada da temporada com o... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/EC BahiaO Bahia deu sequência à preparação para a retomada da temporada com o segundo dia de treinos após o recesso. Na manhã deste domingo (29), o elenco tricolor se apresentou no CT Evaristo de Macedo e participou de uma série de atividades sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do Bahia!

Leia Mais em Taktá:

Canta Bahia 2025 anuncia programação com Bruna Karla, Nengo Vieira e Anderson Freire; confira

Vitória avança na preparação e atualiza quadro médico do elenco; confira

Dois jovens morrem e nove ficam feridos após ataque a tiros durante festa ‘paredão’ em Salvador