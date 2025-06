Bahia registra em maio o menor número de mortes violentas em 2025 ReproduçãoO mês de maio de 2025 teve o menor número de mortes violentas registrado no... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h37 ) twitter

ReproduçãoO mês de maio de 2025 teve o menor número de mortes violentas registrado no estado da Bahia neste ano, segundo dados da Polícia Civil. A estatística inclui homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que, juntos, apresentaram uma redução de 9% no acumulado dos seis primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes dessa importante redução.

