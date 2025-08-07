Bahia sanciona lei para fortalecer alfabetização nos municípios Fotos : Thuane Maria /GOVBA.O Governo da Bahia sancionou nesta quinta-feira (7) a Lei nº... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h38 ) twitter

Fotos : Thuane Maria /GOVBA.O Governo da Bahia sancionou nesta quinta-feira (7) a Lei nº 25.668/2025, que institui o Programa Bahia Alfabetizada. A iniciativa tem como objetivo principal garantir a alfabetização de crianças na idade certa e reforçar o combate ao analfabetismo nos 417 municípios do estado, por meio de uma articulação entre Estado e prefeituras.

