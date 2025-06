Bahia se reapresenta após pausa e inicia preparação para duelos eliminatórios Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia se reapresentou neste sábado (28), no CT Evaristo de Macedo,... Taktá|Do R7 28/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia se reapresentou neste sábado (28), no CT Evaristo de Macedo, após dez dias de pausa na temporada. A equipe iniciou a preparação para uma sequência de confrontos decisivos nas próximas semanas, com jogos eliminatórios pela Copa do Nordeste e pela Sul-Americana, além do retorno ao Brasileirão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Nos EUA, Preta Gil segue em tratamento experimental até agosto

Vitória segue preparação no CT; confira os próximos confrontos do time

Mega-Sena sorteia R$ 45 milhões neste sábado (28)