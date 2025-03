Bahia sedia Campeonato Brasileiro Região III de Judô neste final de semana Foto: Divulgação/Jonas Farias/Febaju O Ginásio do Sesi, em Simões Filho, sediará o Campeonato Brasileiro Região... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ginásio do Sesi, em Simões Filho, sediará o Campeonato Brasileiro Região III de Judô 2025 neste sábado (29) e domingo (30). O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) com apoio da Federação Baiana de Judô (Febaju) e do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), reunirá 549 judocas de quatro estados. A entrada é gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em Taktá:

Dorival Júnior encara futuro incerto com CBF; saiba possíveis nomes para novo técnico da Seleção

Bombeiros intensificam ações contra incêndio na Chapada Diamantina

PF inicia operação contra fraude de R$ 7 milhões em licitações e recursos públicos no interior da Bahia