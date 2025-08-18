Bahia segue invicto contra paulistas e se prepara para o Santos Foto: Letícia Martins/EC Bahia.O Bahia se consolidou como um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h40 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC Bahia.O Bahia se consolidou como um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro de 2025 e ampliou sua invencibilidade diante de clubes paulistas. Na 20ª rodada, o Tricolor conquistou mais um triunfo fora de casa e manteve a marca de sete jogos sem perder para equipes de São Paulo nesta Série A: quatro vitórias e três empates.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

