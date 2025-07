Bahia supera o Juventude na Fonte Nova e se recupera após eliminação continental Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia deu a resposta que o torcedor esperava após a eliminação... Taktá|Do R7 27/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 21h17 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia deu a resposta que o torcedor esperava após a eliminação na Copa Sul-Americana. Na noite deste domingo (27), o Tricolor venceu o Juventude por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Jean Lucas marcou os dois primeiros gols da equipe baiana, enquanto Lucho Rodríguez fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

