Bahia tem 76% de chances de garantir vaga na Libertadores
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O Bahia encerrou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, com 33 pontos em 18 jogos, quatro a mais que o Botafogo, quinto colocado. A posição foi consolidada após o empate em 1 a 1 entre Mirassol e Cruzeiro, nesta segunda-feira (18), em São Paulo, resultado que manteve o time paulista em sexto lugar com 29 pontos.
