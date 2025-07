Bahia tem a pior alfabetização do Brasil enquanto cidades gastam quase um salário mínimo por habitante no São João Durante o programa Conexão Sociedade desta segunda-feira (14), a jornalista Jessica Smetak fez um desabafo... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Durante o programa Conexão Sociedade desta segunda-feira (14), a jornalista Jessica Smetak fez um desabafo contundente sobre os gastos públicos com festas juninas em algumas cidades do interior da Bahia. Com base em dados do Portal da Transparência, ela questionou os valores investidos em festejos enquanto a educação no estado apresenta indicadores alarmantes.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Juíza é demitida no RS após emitir cerca de 2 mil sentenças idênticas

VÍDEO: Jerônimo cobra postura de ACM Neto sobre tarifaço e diz “não vejo ele fazendo nada. Só dançando forró”

Balanço da PRF-BA aponta queda de 15% nas mortes e aumento no combate ao tráfico em 2025