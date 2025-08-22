Bahia tem mais um desfalque antes de enfrentar o Santos
Foto: Letícia Martins/EC Bahia.O elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (22), no CT Evaristo de Macedo, após garantir vaga na final da Copa do Nordeste. A atividade contou com uma baixa importante: o volante Caio Alexandre, que sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora do jogo contra o Santos, neste domingo (24).
