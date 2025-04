Bahia tem o jogador mais bem avaliado do Brasileirão após duas rodadas; saiba quem Foto: Letícia Martins/EC BahiaO lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, é o jogador com a melhor... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, é o jogador com a melhor média de desempenho do Campeonato Brasileiro após as duas primeiras rodadas, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. A média do atleta é de 8,2, a mais alta entre todos os jogadores da Série A até o momento.

