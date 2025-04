Bahia tem recuo de 2,6% na produção industrial; Estado apresenta pior resultado entre os pesquisados pelo IBGE Foto: João Paulo Ceglinski/PetrobrasBahia lidera queda na produção industrialA produção industrial da Bahia registra um... Taktá|Do R7 08/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia lidera queda na produção industrial

Foto: João Paulo Ceglinski/PetrobrasBahia lidera queda na produção industrialA produção industrial da Bahia registra um forte recuo de 2,6% entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025, segundo dados divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa a maior queda entre os 15 locais avaliados nessa comparação com ajuste sazonal, superando com folga o desempenho nacional, que caiu apenas 0,1%. Os estados do Ceará (-1,0%) e São Paulo (-0,8) também tiveram quedas expressivas.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante da indústria baiana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Alerta temporal! Inmet chama atenção para risco de chuvas intensas em Salvador e mais 64 cidades da Bahia

Ela vem! Preparativos para show de Lady Gaga em Copacabana mobilizam o Rio de Janeiro

Confronto entre PMs e suspeitos armados deixa um morto na Boca do Rio, em Salvador