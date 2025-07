Bahia tem um dos piores índices de alfabetização infantil do país, aponta MEC Foto: Ascom SECA Bahia registrou um dos menores percentuais de alfabetização infantil do Brasil em... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom SECA Bahia registrou um dos menores percentuais de alfabetização infantil do Brasil em 2024. Apenas 36% das crianças da rede pública no estado foram consideradas alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Ministério da Educação (MEC). O índice está muito abaixo da média nacional (59,2%) e da meta prevista para o ano (60%).

Para entender melhor a situação alarmante da alfabetização na Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasil retoma produção nacional de insulina após mais de 20 anos com tecnologia transferida da Índia

Governo publica MP para conter alta na conta de luz após derrubada de vetos

Jovem brasileira morreu 32 horas após queda em vulcão na Indonésia, aponta laudo