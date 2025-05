Bahia tenta adiar jogo contra o São Paulo por causa de maratona de partidas Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia busca adiar a partida contra o... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h36 ) twitter

Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia busca adiar a partida contra o São Paulo, marcada inicialmente para o sábado, 31 de maio, às 18h30, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A intenção foi revelada pelo técnico Rogério Ceni após a goleada por 4 a 0 sobre o Paysandu, que garantiu a classificação do time na Copa do Brasil.

