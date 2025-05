Bahia tenta quebrar tabu contra o Inter no Beira-Rio para seguir na Libertadores Foto: Rafael Rodrigues/ EC BahiaBahia tenta quebrar tabu de 11 anos contra o Inter no... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues/ EC BahiaBahia tenta quebrar tabu de 11 anos contra o Inter no Beira-Rio para seguir vivo na LibertadoresO Bahia enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, em partida decisiva pela fase de grupos da Copa Libertadores. Para avançar ao mata-mata da competição, o Tricolor precisa vencer fora de casa. Cerca de 2 mil lugares foram reservados para a torcida visitante, com acesso pela Rua Nestor Ludwig, na Área Visitante da Torre 14.

