Bahia terá 3 mil vagas em cursos gratuitos para jovens que não concluíram ensino básico

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou nesta quinta-feira (10), em Salvador, o programa SEJA PRO+, que oferecerá 3 mil vagas gratuitas na Bahia em cursos profissionalizantes voltados a jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram o ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) ou o ensino médio (da 1ª à 3ª série). A iniciativa integra a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com qualificação profissional, e faz parte de um plano nacional que prevê, inicialmente, 25 mil vagas em todo o país.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

