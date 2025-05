Bahia terá quatro desfalques por lesão no Ba-Vi deste domingo Foto: Letícia Martins/EC BahiaEnquanto Gilberto e Ronaldo devem reforçar o Bahia no clássico contra o... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Letícia Martins/EC BahiaEnquanto Gilberto e Ronaldo devem reforçar o Bahia no clássico contra o Vitória, marcado para este domingo (18), na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni ainda não poderá contar com outros quatro atletas. Entregues ao departamento médico, os jogadores Ademir, Rezende, Kanu e Santi Arias seguem em tratamento e estão fora do Ba-Vi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o clássico!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Homem invade salão de beleza e tenta matar ex-mulher a tiros em Bauru-SP

Familiares de Mano Menezes morrem em acidente na BR-293

Mega-Sena sorteia R$ 68 milhões neste sábado (17)