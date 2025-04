Bahia triunfa sobre o Atlético Nacional e assume a liderança do “grupo da morte” na Libertadores Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia venceu o Atlético Nacional nesta quinta-feira... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 23h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h41 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia venceu o Atlético Nacional nesta quinta-feira (24) na Arena Fonte Nova e assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores da América, com sete pontos. O Esquadrão conseguiu impor seu estilo de jogo com a posse de bola e construção de jogadas, o 1×0 saiu com a identidade de Rogério Ceni.

