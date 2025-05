Bahia tropeça na Colômbia e perde chance de classificação antecipada na Libertadores Foto: Letícia Rodrigues / EC Bahia O Bahia perdeu para o Atlético Nacional-COL por 1... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 21h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h24 ) twitter

Foto: Letícia Rodrigues / EC Bahia O Bahia perdeu para o Atlético Nacional-COL por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor caiu para a segunda posição no grupo F com sete pontos. O resultado frustrou os planos de classificação antecipada e agora a equipe vai à última rodada para decidir seu destino na competição continental.

