Bahia ultrapassa marca anual e erradica 1 milhão de pés de maconha
Foto: Divulgação.De janeiro a agosto de 2025, as forças de segurança da Bahia erradicaram 1...
Foto: Divulgação.De janeiro a agosto de 2025, as forças de segurança da Bahia erradicaram 1 milhão de pés de maconha no estado, número que já supera todo o registrado em 2024, quando cerca de 700 mil pés foram destruídos. As ações contam com a atuação conjunta das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), com foco na descapitalização de facções criminosas.
