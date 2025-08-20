Bahia ultrapassa marca anual e erradica 1 milhão de pés de maconha Foto: Divulgação.De janeiro a agosto de 2025, as forças de segurança da Bahia erradicaram 1... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h21 ) twitter

Foto: Divulgação.De janeiro a agosto de 2025, as forças de segurança da Bahia erradicaram 1 milhão de pés de maconha no estado, número que já supera todo o registrado em 2024, quando cerca de 700 mil pés foram destruídos. As ações contam com a atuação conjunta das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), com foco na descapitalização de facções criminosas.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de combate ao crime, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

