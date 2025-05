Bahia vê chances de classificação no “Grupo da Morte” diminuírem Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Nacional, na... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 17h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h44 ) twitter

Taktá

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Nacional, na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e perdeu mais uma vez a chance de garantir vaga antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o time colombiano assumiu a liderança do Grupo F com 9 pontos, enquanto o Tricolor caiu para a segunda colocação, com 7.

