Bahia vence o clássico Ba-Vi na Fonte Nova e sobe na tabela do Brasileirão Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia levou a melhor no primeiro clássico Ba-Vi pelo Brasileirão de... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 18/05/2025 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaO Bahia levou a melhor no primeiro clássico Ba-Vi pelo Brasileirão de 2025 e venceu o Vitória por 2 a 1 na tarde deste domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do campeonato. O resultado deixa o Tricolor na 6ª colocação, agora com 15 pontos, enquanto o Rubro-Negro segue na zona de risco, ocupando o 16º lugar, com 9 pontos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante clássico!

Leia Mais em Taktá:

Vídeo: Navio da Marinha do México colide com ponte do Brooklyn, em Nova York

Homem é preso em Valéria por se passar por policial

Integrantes da Bamor são flagrados com armas e drogas antes do Ba-Vi em Salvador