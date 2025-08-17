Bahia vence o Corinthians e segue firme no G-4 do Brasileirão
O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite deste sábado (16), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Michel Araújo e Willian José marcaram os gols do Tricolor ainda no primeiro tempo, enquanto Gui Negão descontou para os donos da casa. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou a 33 pontos e permanece no G-4, ocupando a quarta colocação, quatro pontos à frente do Botafogo (5º) e três atrás do Palmeiras (3º). Já o Corinthians estacionou nos 22 pontos e caiu para a 13ª posição.
