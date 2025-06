Baiana DesiRée Beck é confirmada na 2ª temporada do Drag Race Brasil Foto: Reprodução/@alexsantana21Natural de Irecê, no interior da Bahia, a drag queen DesiRée Beck foi confirmada... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Reprodução/@alexsantana21Natural de Irecê, no interior da Bahia, a drag queen DesiRée Beck foi confirmada como uma das participantes da 2ª temporada do reality Drag Race Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4), por meio do site Hugo Gloss. A nova edição estreia em 10 de julho e será exibida em 12 idiomas.

