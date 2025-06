Baiano Pavel Cardoso é reeleito presidente da ABIC Foto: ReproduçãoA Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) deu posse, nesta quinta-feira (26), ao... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoA Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) deu posse, nesta quinta-feira (26), ao novo presidente da entidade, Pavel Cardoso. Durante a cerimônia, realizada na sede da associação, Cardoso destacou a necessidade de protagonismo diante das mudanças no mercado mundial, citando a expansão de produtos como cold brew e cafés gelados prontos para beber. “Faremos, desde já, as perguntas certas, promoveremos os debates necessários e seremos protagonistas na construção desse futuro”, afirmou. Ele também reforçou o compromisso da nova gestão com todos os segmentos da cadeia produtiva, incluindo varejo, padarias, cafeterias, restaurantes e hotéis.

Para mais detalhes sobre a nova gestão e os desafios do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Apreensão de drogas em Vitória da Conquista soma mais de 370 tabletes

Novo manto tricolor? “Lois Lane” vaza novo uniforme do Bahia em parceria com a DC Comics

Polícia intercepta mais de 50 pacotes com drogas em centro dos Correios na Bahia