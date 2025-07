Baile da Independência celebra Walmir Lima no Campo Grande nesta quinta-feira (3) Foto: Divulgação/Letícia Sampaioorquestra popular feitos pelo maestro Fred Dantas.- Baile da IndependênciaO tradicional Baile da... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Letícia Sampaioorquestra popular feitos pelo maestro Fred Dantas.- Baile da IndependênciaO tradicional Baile da Independência movimenta o Campo Grande nesta quinta-feira (3), a partir das 18h, com uma programação cívica e homenagem a um dos maiores nomes da música baiana, o sambista Walmir Lima. Com entrada gratuita, o evento integra o calendário oficial das comemorações do 2 de Julho e é promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

