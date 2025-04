Bairros da região do Aeroporto de Salvador terão abastecimento de água suspenso nesta quarta-feira (9) Foto:Divulgação/EmbasaEmbasaO abastecimento de água será interrompido na manhã desta quarta-feira (9) em bairros da região... Taktá|Do R7 08/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 07h26 ) twitter

Embasa

Foto:Divulgação/EmbasaEmbasaO abastecimento de água será interrompido na manhã desta quarta-feira (9) em bairros da região do Aeroporto de Salvador para viabilizar uma obra da CCR Metrô Bahia na linha 2 do metrô. A intervenção começa às 7h e afetará os bairros Alto do Coqueirinho, Itapuã, São Cristóvão e Stella Maris, além de trechos de Jardim das Margaridas, Mussurunga e Piatã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

