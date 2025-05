Balanço Segurança Pública: SSP diz que retira em média 20 armas de facções criminosas por dia Foto: Divulgação / Ascom SSPSSP apreende armas 2025Entre janeiro e maio de 2025, as Forças... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SSP apreende armas 2025 Taktá

Foto: Divulgação / Ascom SSPSSP apreende armas 2025Entre janeiro e maio de 2025, as Forças Policiais do estado retiram, em média, 20 armas de fogo por dia das mãos de integrantes de facções criminosas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) na manhã desta quinta-feira (29). As operações realizadas pela Polícia Militar, somadas ao trabalho de inteligência da Polícia Civil, resultam na apreensão de 3.147 armamentos, entre fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. “Aumentamos em 18% o número de armas apreendidas, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado, reflexo da dedicação de todos os policiais baianos, tem relação direta com a redução de 10% das mortes violentas no estado”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Para mais detalhes sobre essa importante ação das forças de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Mulher aciona Justiça após ter licença-maternidade negada para cuidar de bebê reborn em Salvador

Vice-prefeito de cidade baiana morre em acidente na BA-263

Operação Caminho Seguro prende condenados por exploração sexual infantil em Salvador