Baleia-jubarte é encontrada morta no sul da Bahia

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na última quinta-feira (17), na Praia das Amendoeiras, em Ponta dos Castelhanos, na Ilha de Boipeba, distrito turístico de Cairu, no baixo sul da Bahia. Segundo informações da Prefeitura de Cairu, o animal já chegou à praia sem vida e em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte ocorreu antes do encalhe. Assim que o caso foi comunicado, equipes da administração municipal acionaram o Projeto Baleia Jubarte e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que acompanham a situação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre este triste acontecimento.

