Balsa que naufragou não tinha autorização para realização do evento
Reprodução / Redes Sociais.A Marinha do Brasil informou, neste domingo (31), que uma balsa sofreu...
Reprodução / Redes Sociais.A Marinha do Brasil informou, neste domingo (31), que uma balsa sofreu um naufrágio durante um evento náutico na Praia da Ribeira, em Salvador, não estava autorizada a operar. Segundo a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), não há registro de feridos.
Reprodução / Redes Sociais.A Marinha do Brasil informou, neste domingo (31), que uma balsa sofreu um naufrágio durante um evento náutico na Praia da Ribeira, em Salvador, não estava autorizada a operar. Segundo a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), não há registro de feridos.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: