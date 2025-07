Banco Central suspende mais três instituições do Pix após ataque cibernético que desviou R$ 530 milhões Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilpixO Banco Central determinou, de forma cautelar, a suspensão de mais... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 07h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilpixO Banco Central determinou, de forma cautelar, a suspensão de mais três instituições financeiras do sistema Pix, após o ataque cibernético que resultou no desvio de pelo menos R$ 530 milhões das contas reservas de bancos. Foram desconectadas do sistema a Voluti Gestão Financeira, a Brasil Cash e o S3 Bank. As medidas se somam à suspensão já aplicada à Transfeera, Soffy e Nuoro Pay, totalizando seis instituições investigadas.

Para mais detalhes sobre este importante assunto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Jogador do Fluminense de Feira morde adversário em clássico da Série B do Baianão

VÍDEO: Arraia impressiona ao “saltar sobre a água” em fuga de tubarão-martelo

VÍDEO: Obra da Embasa causa transtornos a moradores no Canela