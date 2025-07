Bandeira vermelha! Conta de luz vai subir em agosto Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilA conta de energia elétrica terá aumento em agosto com o... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilA conta de energia elétrica terá aumento em agosto com o acionamento da bandeira tarifária vermelha, no patamar 2, o mais alto do sistema. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com a medida, os consumidores passarão a pagar uma taxa adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A adoção do novo patamar se deve à redução do volume de chuvas em todo o país, o que comprometeu a geração hidrelétrica.

