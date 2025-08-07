Bar usado como fachada para tráfico é fechado em Juazeiro Fotos: Divulgação / Alberto MarauxUm ponto de venda de drogas que funcionava sob a fachada... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 07h17 ) twitter

Fotos: Divulgação / Alberto MarauxUm ponto de venda de drogas que funcionava sob a fachada de um bar foi desativado nesta quinta-feira (7) no distrito de Maniçoba, em Juazeiro. A ação fez parte da Operação Nordeste Integrado, deflagrada pelas polícias Civil e Militar da Bahia.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

