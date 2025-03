BC ainda não calcula impacto do consignado para celetistas e projeta inflação acima da meta até 2027 Foto: Antônio Cruz/Agência BrasilO presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (27)... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 05h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 05h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Antônio Cruz/Agência BrasilO presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (27) que os efeitos do novo crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada ainda não foram incluídos nas projeções oficiais da autoridade monetária. A declaração foi dada durante a apresentação do Relatório de Política Monetária do primeiro trimestre.

Para entender todos os detalhes sobre as projeções do Banco Central e o impacto do crédito consignado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Basquete: Brasil conhece adversários da AmeriCup 2025; seleções enfrentam grupos desafiadores

Argentina busca novo empréstimo de US$ 20 bilhões com FMI para reforçar reservas e conter pressão cambial

Chuvas abaixo da média no verão deixam solo seco e impactam agricultura, alerta Inmet