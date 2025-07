BC só divulgará nova carta sobre inflação em abril de 2026, se IPCA seguir acima da meta Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilComitê de Política Monetária (Copom) do Banco CentralO Banco Central (BC) esclareceu... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 07h37 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilComitê de Política Monetária (Copom) do Banco CentralO Banco Central (BC) esclareceu nesta sexta-feira (11) que só voltará a divulgar uma nova carta aberta sobre o descumprimento da meta de inflação em abril de 2026, caso o IPCA acumulado em 12 meses até março continue acima do teto da meta, fixado em 4,5%. O comunicado veio após dúvidas sobre a frequência dessas publicações com o novo modelo de metas contínuas adotado pela autoridade monetária.

