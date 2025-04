Bebê morre após vacinação em unidade de saúde de Salvador; caso está sob investigação Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilVacina infantilUm bebê de dois meses morreu na tarde desta segunda-feira (28)... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h40 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilVacina infantilUm bebê de dois meses morreu na tarde desta segunda-feira (28) após ser vacinado na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltês, localizada no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a criança recebeu as vacinas de rotina indicadas para a faixa etária: rotavírus (oral), pneumocócica e pentavalente (ambas injetáveis). Logo após a aplicação, o bebê apresentou sinais de mal-estar. Equipes da unidade e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo, mas o bebê não resistiu.

