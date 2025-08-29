Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0 recebem nesta sexta (29)
Foto: Lyon Santos/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (29) a parcela de agosto do...
Foto: Lyon Santos/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (29) a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais a média neste mês chega a R$ 671,54, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e os benefícios disponíveis!
