Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0 recebem nesta sexta (29)

Foto: Lyon Santos/MDSA Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (29) a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais a média neste mês chega a R$ 671,54, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

