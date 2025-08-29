Bia Haddad avança à terceira rodada do US Open
Foto: Reprodução / X / Time BrasilA tenista brasileira Beatriz Haddad conseguiu sua segunda vitória seguida no US Open, em Nova York, e garantiu lugar na terceira rodada da chave principal. Nesta quinta-feira (28), a paulistana de 29 anos venceu a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, dominando a partida do início ao fim.
