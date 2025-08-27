Bia Haddad supera dores e avança à segunda rodada do US Open

Foto: Reprodução / X / Time BrasilA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia marcada por dificuldades nesta terça-feira (26), na chave principal do US Open, último Grand Slam da temporada. Contra a britânica Sony Kartal, a número 22 do mundo chegou a abrir 4 a 0 no terceiro set, mas sofreu com dores e dificuldades de movimentação em quadra. Mesmo sem solicitar atendimento médico, manteve a consistência e garantiu a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1), em 2h15 de partida.

