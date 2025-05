Bia Haddad vai às semifinais em Estrasburgo e Luisa Stefani disputa título de duplas Foto: Reprodução / X / Time BrasilA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia garantiu vaga nas... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h56 ) twitter

Foto: Reprodução / X / Time BrasilA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia garantiu vaga nas semifinais do WTA 500 de Estrasburgo, na França, após uma vitória de virada sobre a norte-americana Emma Navarro, atual número 9 do mundo. O jogo, que durou mais de três horas nesta quinta-feira (22), terminou com parciais de 3/6, 7/6 (3) e 6/2.

