Bia Miranda denuncia agressão do ex-companheiro um dia após término
Taktá|Do R7 11/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h57 )

Foto: Reprodução/Redes sociaisA influenciadora digital Bia Miranda usou suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (11), para relatar que foi vítima de agressão por parte de Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, pai de sua filha recém-nascida. Segundo Bia, o episódio ocorreu um dia após anunciar o fim do relacionamento com o influenciador. “Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora”, disse Bia, visivelmente abalada, em vídeos publicados nos stories do Instagram. Ela também relatou que Samuel tentou enforcá-la e a ameaçou com a possibilidade de levar a filha do casal, Maysha, que tem apenas um mês de vida.

