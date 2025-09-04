Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

BMW de luxo bate em dois veículos na orla de Salvador

Foto: Reprodução/ Redes sociais Um motorista de um BMW M2, avaliado em mais de R$...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/ Redes sociais Um motorista de um BMW M2, avaliado em mais de R$ 500 mil, perdeu o controle da direção e bateu em um carro e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Octávio Mangabeira, região da Boca do Rio, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.