BNDES bloqueia mais de R$ 800 milhões em crédito rural para áreas com desmatamento ilegal

Foto: Elza Fiúza / Agência Brasil O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) barrou, desde 2023, cerca de R$ 806,3 milhões em financiamentos solicitados por produtores rurais com indícios de desmatamento ilegal em suas propriedades. A marca representa quase R$ 1 milhão por dia em crédito evitado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Para saber mais sobre essa importante ação do BNDES e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

