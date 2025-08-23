BNDES libera R$ 10 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 23/08/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na sexta-feira (22) uma linha adicional de crédito de R$ 10 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida integra o plano “Brasil Soberano”, lançado pelo governo federal em 13 de agosto para apoiar exportadores prejudicados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Taktá:

BTS toma cinemas do Brasil com shows inéditos; saiba mais

Justiça condena ex-prefeito baiano e cobra R$ 2,8 milhões de Poções

Dívida de Silas Malafaia dispara e alcança R$ 17 milhões na União