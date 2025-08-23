Logo R7.com
BNDES libera R$ 10 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA

BNDES libera R$ 10 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na sexta-feira (22) uma linha adicional de crédito de R$ 10 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida integra o plano “Brasil Soberano”, lançado pelo governo federal em 13 de agosto para apoiar exportadores prejudicados.

