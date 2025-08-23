BNDES libera R$ 10 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na...
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na sexta-feira (22) uma linha adicional de crédito de R$ 10 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida integra o plano “Brasil Soberano”, lançado pelo governo federal em 13 de agosto para apoiar exportadores prejudicados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Taktá:
