Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

‘Boa noite, Cinderela’: Turista é dopado e deixado em praia

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm turista britânico foi dopado e ficou desacordado por cerca de dez minutos...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm turista britânico foi dopado e ficou desacordado por cerca de dez minutos na areia antes de ser socorrido por um entregador. Ele e outro estrangeiro foram vítimas do golpe ‘Boa noite, Cinderela’, aplicado por três mulheres que também roubaram seus objetos pessoais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre este caso alarmante.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.