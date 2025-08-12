‘Boa noite, Cinderela’: Turista é dopado e deixado em praia Foto: Reprodução/Redes SociaisUm turista britânico foi dopado e ficou desacordado por cerca de dez minutos... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 00h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm turista britânico foi dopado e ficou desacordado por cerca de dez minutos na areia antes de ser socorrido por um entregador. Ele e outro estrangeiro foram vítimas do golpe ‘Boa noite, Cinderela’, aplicado por três mulheres que também roubaram seus objetos pessoais.

