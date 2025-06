Boi invade BR-324, derruba casal de moto e assusta motoristas em Valéria Foto: Leitor TakTáboi invade br 324Um flagrante inusitado e perigoso foi registrado na manhã desta... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h37 ) twitter

boi invade br 324 Taktá

Foto: Leitor TakTáboi invade br 324Um flagrante inusitado e perigoso foi registrado na manhã desta quarta-feira (25) na BR-324, na altura do bairro de Valéria, em Salvador. Um boi corre solto no meio dos veículos, atravessa a pista e provoca um acidente ao colidir com uma motocicleta.

